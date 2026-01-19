Tânăr, lovit de mașină pe o trecere pentru pietoni de pe Șoseaua Olteniței din Capitală

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, accidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 22.40, pe Șoseaua Olteniței.

Din primele informații, conducătorul unei mașini, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Olteniței, în dreptul stației STB „Cimitirul Șerban Vodă" ar fi oprit la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate pietonilor.

În acel moment, din cauze ce urnează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi fost lovit în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care la rândul său ar fi fost lovit în partea din spate de o altă mașină condusă de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

Din impact, primul autovehicul a fost proiectat înainte și a accidentat un tânăr de 21 de ani, care traversa partea carosabilă pe la trecerea pentru pietoni.

Pietonul a fost rănit și a fost dus la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Șoferii au fost testați cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero”, respectiv negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)