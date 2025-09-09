Un tânăr a murit și altul a fost rănit, după ce mașina s-a răsturnat în județul Cluj

Două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în noaptea de luni spre marți la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Popești, comuna Baciu.

ISU Cluj precizează că apelul de urgență a venit în jurul orei 01.30. În accident a fost implicat un singur autoturism, răsturnat în afara drumului.

În interiorul mașinii a fost găsit încarcerat un tânăr, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. Astfel, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei de aproximativ 20 de ani.

De asemenea, a mai primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la spital un alt tânăr de aproximativ 20 de ani. Acesta a reușit să iasă singur din autoturism și a fost în permanență conștient și cooperant.

Potrivit Poliției Cluj, tânărul decedat era șoferul autoturismului. Din primele cercetări s-a stabilit că șoferul, un tânăr de 20 de ani, din comuna Baciu, aflat la volanul mașinii ce se deplasa spre municipiul Cluj-Napoca, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă pe sensul opus, unde a lovit gardul unui imobil și s-a răsturnat în curtea acestuia.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a stabili toate împrejurările producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)