x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tânăr de 18 ani din Olt a murit, după ce s-a izbit cu mașina de un copac

Tânăr de 18 ani din Olt a murit, după ce s-a izbit cu mașina de un copac

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   10:54
Tânăr de 18 ani din Olt a murit, după ce s-a izbit cu mașina de un copac

Un tânăr de 18 ani din comuna Traian, județul Olt, a murit, luni, după ce mașina pe care o conducea a lovit un copac pe DN 54, în afara localității Deveselu.

Accidentul a avut loc luni dimineața, în jurul orei 07.50, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu, potrivit IPJ Olt.

Politiștii au stabilit faptul că o mașină condusă de un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, județul Olt, din cauze încă neclare, s-ar fi lovit de un pom de pe marginea drumului.

În urma accidentului, tânărul a murit.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident mort olt
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri