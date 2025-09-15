Tânăr de 18 ani din Olt a murit, după ce s-a izbit cu mașina de un copac

Accidentul a avut loc luni dimineața, în jurul orei 07.50, pe Drumul Național 54, în afara localității Deveselu, potrivit IPJ Olt.

Politiștii au stabilit faptul că o mașină condusă de un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, județul Olt, din cauze încă neclare, s-ar fi lovit de un pom de pe marginea drumului.

În urma accidentului, tânărul a murit.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)