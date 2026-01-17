Tânăr de 18 ani, bătut în parcarea unui centru comercial din Craiova. Agresorul a fugit din țară

La data de 9 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de către un tânăr de 18 ani din comuna Giubega. Acesta a reclamat că în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial din Craiova, ar fi fost agresat fizic de către un alt tânăr. Agresorul a părăsit imediat zona după bătaie.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Cercetările au fost continuate pentru identificarea persoanei care ar fi comis fapta.

În urma activităților specifice desfășurate de polițiști a fost identificat un tânăr de 18 ani din Craiova. S-a stabilit că imediat după comiterea faptei, acesta ar fi plecat din țară.

Vineri, în baza unei informații obținute, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere. Tânărul a fost depistat în aeroportul Otopeni și condus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri.

Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. A fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ulterior, cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Instanța a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

(sursa: Mediafax)