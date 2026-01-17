Trei tineri blocați în viscol la -15 grade într-o zonă montană izolată

În noaptea de vineri spre sâmbătă, la 112 a fost semnalat un incident produs pe un drum forestier acoperit cu zăpadă. O mașină a părăsit drumul în condiții de iarnă severă, cu temperaturi ce coborau până la -15°C și fără semnal telefonic.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate două echipaje de jandarmi, precum și forțe din cadrul ISU Buzău. Totodată, primarul comunei Gura Teghii a dispus activarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

În jurul orei 1.45, echipele de intervenție au localizat autoturismul în zona „Mușica", din extravilanul localității Vadu Oii. Au fost identificate trei persoane, cu vârste între 22 și 24 de ani, aflate în stare bună, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

Autoturismul a fost scos din șanț și repus pe drumul forestier. Deplasarea către localitatea Gura Teghii a fost reluată în condiții de siguranță.

În jurul orei 3.45, persoanele implicate au ajuns în localitate fără alte probleme, continuându-și deplasarea către casă.