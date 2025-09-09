TIR în flăcări în Arad: trei persoane la spital după ce vehiculul a ars complet

Șoferul și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp din cabină și sunt în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, doi dintre ei au făcut atac de panică și au fost duși la spital pentru evaluări medicale.

Au intervenit pompierii de la Secția Bârzava cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, plus o ambulanță SAJ. Când au ajuns echipajele, TIR-ul ardea deja violent.

Incendiul a fost stins, dar vehiculul s-a făcut scrum.

Pompierii încearcă acum să stabilească ce a provocat focul.

(sursa: Mediafax)