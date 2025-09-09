x close
TIR în flăcări în Arad: trei persoane la spital după ce vehiculul a ars complet

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   08:57
TIR în flăcări în Arad: trei persoane la spital după ce vehiculul a ars complet

Un TIR a luat foc, marți dimineață pe DN7, între Vărădia de Mureș și Săvârșin, județul Arad. Flăcările au cuprins complet vehiculul.

Șoferul și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp din cabină și sunt în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, doi dintre ei au făcut atac de panică și au fost duși la spital pentru evaluări medicale.

Au intervenit pompierii de la Secția Bârzava cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, plus o ambulanță SAJ. Când au ajuns echipajele, TIR-ul ardea deja violent.

Incendiul a fost stins, dar vehiculul s-a făcut scrum.

Pompierii încearcă acum să stabilească ce a provocat focul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: tir flacari arad
