TIR în flăcări lângă Vama Porțile de Fier I

„Cu puțin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, în zona Vămii Porțile de Fier I”, potrivit ISU Mehedinți.

Pompierii militari au acționat pentru stingerea incendiului, care se manifesta la nivelul unei anvelope, cu pericol de propagare la încărcătura autotrenului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic determinat de frecarea unei roți pe timpul deplasării.

(sursa: Mediafax)