Kogălniceanu sub protecție americană: Washingtonul ar trimite întăriri aeriene în România.

De asemenea, există discuții în desfășurare și pentru dislocarea unui batalion de tancuri la Smârdan (Galați) pentru pregătirea echipajelor Abrams ale țărilor europene.

Statele Unite sunt interesate să trimită avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, au declarat mai multe surse pentru G4Media. Potrivit acestora, discuțiile se află în stadiu incipient și sunt informale. De asemenea, nu există încă o adresă oficială care să solicite acest lucru, mai scrie G4Media.

O astfel de solicitare oficială ar trebui validată de ministerul Apărării și aprobată de CSAT, iar în funcție de capacitățile militare trimise, ar putea fi nevoie și de aprobarea Parlamentului, mai spun surse pentru G4Media.

În plus, sursele citate de publicație mai spun că există discuții și în privința dislocării unui batalion de tancuri la Smârdan (Galați) pentru pregătirea echipajelor Abrams ale țărilor europene. Potrivit acestora, la baza militară de la Smîrdan se vor realiza o serie de investiții importante pentru a deveni un poligon de antrenament pentru tancurile Abrams.

G4Media l-a contactat pe ministrul Apărării, Radu Miruță, care nu a comentat în niciun fel această informație.

„Se fac frecvent și constant antrenamente la Smârdan. Sunt investiții în desfășurare la Smârdan și continuă”, a spus acesta pentru G4Media.

Întrebat dacă numărul soldaților americani care vor fi trimiși la Smârdan este de 500, Miruță a declarat: „Nu pot să confirm”.

G4Media mai notează că în situația în care conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește atât ca durată, cât și ca spațiu, americanii ar putea avea nevoie și de Baza Militară Mihail Kogălniceanu. Această bază a fost folosită și în iunie anul trecut, când Washingtonul a lansat un atac asupra instalațiilor nucleare ale Iranului.

În octombrie 2025, Statele Unite au decis să retragă circa 1000 de soldați din România. Decizia Casei Albe de atunci ar fi avut legătură cu strategia lui Donald Trump de a-și concentra resursele militare în zona Asia-Pacific. În România au rămas circa 1000 de militari americani, cu tehnică militară.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat, marți, în cea de-a 11-a zi. Ultimele evoluții pot fi citite AICI.

(sursa: Mediafax)