Femeile câștigă teren în business: România, pe locul 3 în UE la antreprenoriat feminin

În ultimul deceniu, numărul femeilor care conduc sau dezvoltă afaceri a crescut constant, iar ţara noastră depăşeşte media Uniunii Europene la acest indicator.



"România este una dintre campioanele Europei la antreprenoriat feminin. Vedem tot mai multe femei care aleg să îşi lanseze propriile afaceri şi să îşi asume roluri de lider, iar acest lucru spune multe despre curajul, determinarea şi capacitatea lor de a transforma idei în proiecte reale. Antreprenoriatul feminin aduce în business o combinaţie valoroasă de creativitate, perseverenţă şi viziune pe termen lung, iar aceste calităţi contribuie tot mai mult la dezvoltarea economiei şi la diversificarea mediului antreprenorial", afirmă antreprenorul Florin Peţu, fondatorul organizaţiei The Business Alliance, într-un comunicat transmis AGERPRES.



Conform datelor Eurostat, topul ţărilor din Uniunea Europeană după proporţia femeilor în antreprenoriat este condus de Grecia (40-45%), urmată de Polonia (38-40%), România (38%), Spania (36-38%), Portugalia (35-37%), Italia (34-36%), Franţa (33-35%), Olanda (32-34%), Suedia (31-33%) şi Germania (30-32%).



Raportul mai arată că, în România, aproximativ 620.000 de femei sunt acţionare sau asociate în companii active, iar alte circa 185.000 desfăşoară activităţi independente ca PFA, întreprindere individuală sau familială. Astfel, aproape 800.000 de femei sunt implicate direct în mediul de afaceri, contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului şi a economiei locale, potrivit datelor de la Registrul Comerţului analizate de KeysFin.



Deşi antreprenoriatul feminin este în dezvoltare continuă, însăşi antreprenorii susţin că există limitări şi provocări. Un sondaj intern realizat de The Business Alliance, la care au răspuns membri ai organizaţiei - bărbaţi şi femei, arată că majoritatea antreprenorilor consideră că antreprenoriatul feminin este în creştere, însă femeile antreprenor continuă să se confrunte cu obstacole specifice.



Astfel, 60,9% dintre respondenţi consideră că antreprenoriatul feminin a crescut, deşi persistă bariere şi provocări specifice, 30,4% apreciază că evoluţia este vizibilă, cu tot mai multe femei care pornesc propriile afaceri, iar 8,7% estimează că progresul este moderat şi cu o evoluţie lentă.



Rezultatele mai arată că percepţia generală este una pozitivă, însă ecosistemul antreprenorial încă nu oferă condiţii complet egale pentru femeile care conduc sau dezvoltă un business.



"În acelaşi timp, există încă provocări reale - de la accesul la finanţare şi la reţele de business, până la echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală", punctează Florin Peţu. Potrivit acestuia, consolidarea comunităţilor de business poate contribui la reducerea acestor bariere, oferind antreprenorilor spaţii de networking, schimb de experienţă şi oportunităţi de colaborare.



Pe plan global, studiile arată că antreprenoriatul feminin reprezintă una dintre cele mai importante surse de creştere economică şi inovare. Raportul Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indică faptul că aproximativ o treime dintre antreprenorii care conduc afaceri mature sunt femei, iar diferenţa dintre femei şi bărbaţi în start-up-uri continuă să se reducă.



"În România, evoluţia este clară: în urmă cu aproximativ un deceniu, femeile reprezentau aproximativ 29% dintre antreprenori, iar astăzi ponderea lor a ajuns la aproape 38%", susţin autorii raportului. Datele Eurostat, OECD şi rezultatele sondajului realizat în comunitatea The Business Alliance arată că antreprenoriatul feminin din România se află pe o traiectorie de creştere.



Tot mai multe femei îşi lansează propriile afaceri şi ocupă poziţii de leadership în companii, însă persistă provocări legate de accesul la finanţare, reţele de business şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală. Pentru comunităţi de business precum The Business Alliance, susţinerea antreprenoriatului feminin reprezintă nu doar o direcţie de dezvoltare economică, ci şi o oportunitate de a valorifica un potenţial antreprenorial încă insuficient exploatat.



"Media europeană arată că 34,4% dintre antreprenorii din UE sunt femei. Aproximativ 6% dintre femeile adulte sunt implicate în lansarea sau conducerea unui business nou, comparativ cu 8% dintre bărbaţi. Ţările din Europa Centrală şi de Est apar frecvent în top deoarece au o tradiţie mai mare de micro-businessuri şi firme de familie, femeile sunt mai prezente în IMM-uri şi servicii şi antreprenoriatul este uneori o alternativă la piaţa muncii. De aceea, România este printre ţările UE cu cea mai mare proporţie de femei antreprenor, chiar dacă participarea generală a femeilor pe piaţa muncii rămâne sub media europeană", relevă organizaţia în documentul citat.



De asemenea, raportul OECD - The Missing Entrepreneurs arată că aproximativ 6% dintre femeile din UE sunt implicate în lansarea sau conducerea unui start-up, comparativ cu 8% dintre bărbaţi, ceea ce indică un decalaj de gen în antreprenoriat. În acest context, România se situează peste media europeană în ceea ce priveşte ponderea femeilor antreprenor.



The Business Alliance (TBA) este o organizaţie de business din România care reuneşte antreprenori, manageri şi profesionişti din diverse domenii, cu scopul de a încuraja colaborarea, schimbul de experienţă şi dezvoltarea mediului antreprenorial, scrie AGERPRES