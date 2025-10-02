Trafic blocat pe A1. Două TIR-uri s-au ciocnit: Mașinile circulă doar pe banda de urgență

Incidentul a avut loc la kilometrul 49, în zona localității Corbii Mari, județul Dâmbovița, conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Circulația se desfășoară dirijat, doar pe banda de urgență, iar șoferii care circulă pe acest sens de mers se confruntă cu întârzieri.

Coliziunea nu s-a soldat cu victime, precizează sursa citată.

Autoritățile estimează reluarea circulației normale după ora 09:30.

(sursa: Mediafax)