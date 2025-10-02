Trafic blocat pe A1. Două TIR-uri s-au ciocnit: Mașinile circulă doar pe banda de urgență

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Oct 2025   •   08:29
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Traficul este complet blocat pe Autostrada A1, pe sensul Pitești – București, după ce două TIR-uri s-au ciocnit și au rămas imobilizate pe benzile de rulare.

Incidentul a avut loc la kilometrul 49, în zona localității Corbii Mari, județul Dâmbovița, conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Circulația se desfășoară dirijat, doar pe banda de urgență, iar șoferii care circulă pe acest sens de mers se confruntă cu întârzieri.

Coliziunea nu s-a soldat cu victime, precizează sursa citată.

Autoritățile estimează reluarea circulației normale după ora 09:30.

