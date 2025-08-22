Trafic restricționat pe autostrada A2 București-Constanța

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 192, pe sensul de deplasare către București, în zona localității Medgidia, un autoturism a intrat în parapetul median și a rămas imobilizat pe banda nr. 2.

Din primele informații, șoferul a suferit răni ușoare și urmează să fie evaluat medical la fața locului.

Traficul rutier este oprit pe banda nr. 2. Se circulă pe banda de urgență și pe prima bandă. În zonă nu este aglomerație și se estimează reluarea normală a circulației în scurt timp, precizează Infotrafic.

(sursa: Mediafax)