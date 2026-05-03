Jurnalul.ro Ştiri Locale Trafic restricționat pe A3, în urma unui accident cu șapte mașini implicate

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   16:48
Sursa foto: Accident pe A3

Potrivit Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române, traficul este oprit pe autostrada A3, în Prahova. Șapte mașini au fost implicate într-un accident rutier.

Accidentul s-a petrecut duminică după-amiază, la kilometrul 48, în apropierea localității Râfov, din județul Prahova.

În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale.

„Acolo a avut loc o coliziune între șapte autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale”, potrivit Centrului INFOTRAFIC.

Traficul rutier este deviat de pe autostrada A3 și Autostrada A7 spre DN1. Polițiștii estimează că traficul se va relua după ora 16:30.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident 7 mașini a3
