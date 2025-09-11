x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: Lupta pentru custodie a dus la moartea unui copil de 7 ani și a mamei sale

Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: Lupta pentru custodie a dus la moartea unui copil de 7 ani și a mamei sale

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   15:45
Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: Lupta pentru custodie a dus la moartea unui copil de 7 ani și a mamei sale

Tragedia unei familii din Drobeta Turnu Severin a cutremurat întreaga țară. O profesoară de 57 de ani și fiul său de 7 ani au fost găsiți morți în locuința lor.

Cadru didactic apreciat la Liceul „Traian Lalescu” din Orșova și la Penitenciarul Vânjuleț, femeia se afla într-un conflict intens cu fostul său soț, polițist, pentru custodia copilului.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Gheorghe Ciocan, spune că femeia prezenta urme de violență și a murit prin spânzurare.

Și cocpilul de 7 ani a fost găsit decedat, însă cauza morții urmează să fie stabilită la autopsie, ancheta fiind în fază incipientă. Nicio ipoteză nu este exclusă.

Lupta acerbă pentru custodia copilului

Cuplul a divorțat în urmă cu doi ani, însă  au urmat mai multe procese pentru custodia minorului. Neînțelegerile cu fostul soț din ultimii 3 ani, zecile de dosare penale și civile, au marcat-o pe mamă, care a făcut depresie.

Presiunea acestui război juridic și starea psihică fragilă sunt considerate de anchetatori factori care au condus la tragedie, potrivit dcnews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: custodie Drobeta Turnu Severin
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri