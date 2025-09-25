Tragedie în Caraș-Severin: 21 de zimbri din Munții Țarcu au murit din cauza unei infestări parazitare masive

Reacția autorităților județene

Prefectul de Caraș-Severin, Ioan Dragomir, cel care a coordonat gestionarea situației, a transmis că, deși pierderea este semnificativă, proiectul rămâne unul reușit:

„Până acum ne mândream cu acest experiment. ONG-urile implicate spun că și astăzi proiectul este privit ca un succes la nivel european. Pierderea celor 21 de exemplare este o problemă, dar situația ar deveni critică doar dacă rata mortalității ar depăși 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba de otrăvire, ci de o infestare parazitară masivă.”

Pentru a preveni atragerea urșilor sau lupilor, s-au luat măsuri rapide de neutralizare a cadavrelor. O parte dintre zimbri au fost incinerați la Arad, iar ceilalți au fost îngropați în comuna Armeniș, potrivit Radio Reșița.

Concluziile Direcției Sanitar-Veterinare

DSVSA Caraș-Severin a intervenit prompt, trimițând probe la IDSA București. Directorul instituției, medicul veterinar Pavel Borchescu, a confirmat diagnosticul:

„În urma necropsiilor și analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci nu au mai fost raportate cazuri noi.”

Monitorizare permanentă în Munții Țarcu

Autoritățile dau asigurări că situația rămâne sub control și că zimbrilor li se acordă o atenție deosebită. Procesul de monitorizare implică DSVSA Caraș-Severin, Garda de Mediu, Garda Forestieră, Asociația WeWilder și rangerii fondurilor cinegetice.

Deși pierderea celor 21 de exemplare reprezintă o lovitură pentru programul de repopulare, populația de aproximativ 300 de zimbri din Munții Țarcu este considerată stabilă. Proiectul de conservare continuă să fie privit ca un exemplu de succes la nivel european.