Tragedie rutieră în Brașov: un mort și un rănit

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 13 Brașov – Rupea, în afara localității Feldioara, județul Brașov, din cauza unui accident.

În accident au fost implicate trei mașini.

În urma impactului, o persoană a murit și alta a fost rănită, transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația se va desfășura deviat printr-o parcare din apropiere.

Se estimează reluarea circulației pe DN 13 după ora 10:30.

(sursa: Mediafax)