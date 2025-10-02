Tragedie rutieră în Brașov: un mort și un rănit

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Oct 2025   •   09:42
O persoană a murit și alta a fost rănită, joi dimineața, în urma unui accident între trei mașini, care s-a produs pe DN 13, în afara localității Feldioara, din județul Brașov.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 13 Brașov – Rupea, în afara localității Feldioara, județul Brașov, din cauza unui accident.

În accident au fost implicate trei mașini.

În urma impactului, o persoană a murit și alta a fost rănită, transportată la spital.

Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația se va desfășura deviat printr-o parcare din apropiere.

Se estimează reluarea circulației pe DN 13 după ora 10:30.

 

(sursa: Mediafax)

