Tragedie rutieră în Brașov: un mort și un rănit

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 13 Brașov – Rupea, în afara localității Feldioara, județul Brașov, din cauza unui accident.
În accident au fost implicate trei mașini.
În urma impactului, o persoană a murit și alta a fost rănită, transportată la spital.
Pe durata cercetărilor la fața locului, circulația se va desfășura deviat printr-o parcare din apropiere.
Se estimează reluarea circulației pe DN 13 după ora 10:30.
(sursa: Mediafax)
