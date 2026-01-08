Trei autobaze cu zeci de autobuze electrice vor fi construite în Ilfov

"Avem o autobază construită împreună cu Primăria oraşului Chitila, cu Primăria Mogoşoaia, finanţare multiplă şi din Fondul de Mediu şi din buget local şi fonduri europene prin care s-au construit 43 de staţii de încărcare electrice şi s-au achiziţionat 35 de autobuze electrice (...) în perioada aceasta se semnează contractele de finanţare între Asociaţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov şi câteva primării din judeţul nostru, respectiv Buftea, Chitila şi Voluntari, prin care se vor aloca 40 de milioane de euro pentru construirea a trei autobaze şi achiziţionarea a câtorva zeci de autobuze electrice", a anunţat vicepreşedintele CJ Ilfov, Ştefan Rădulescu, joi, într-un clip video pe Facebook.



Reprezentanţii Consiliului Judeţean au scris, joi, pe Facebook, că proiectul vine după succesul proiectului pilot din Mogoşoaia şi Chitila şi este finanţat din fonduri europene, având ca scop extinderea transportului public ecologic în judeţul Ilfov.

Sursa: AGERPRES