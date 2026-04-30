Alertă în Tulcea: Pompierii intervin pentru localizarea unui incendiu major izbucnit la o pensiune din Murighiol

Din cauza vântului puternic, incendiul s-a extins și la o a doua pensiune din apropiere, existând pericol de propagare și la alte imobile învecinate.

Pentru stingerea incendiului, la locul intervenției acționează patru autospeciale de stingere, o autoscară și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență local. De asemenea, pentru gestionarea eventualelor urgențe medicale, la fața locului este prezent un echipaj SMURD precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiul se manifestă generalizat, existând în continuare pericol de extindere la alte construcții din apropiere.

Nu sunt persoane suprinse de incendiu.

