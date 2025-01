Turiști rătăciți în drum spre Vf. Omu, căutați de Salvamont. Ei au supraviețuit condițiilor meteo nefavorabile

Unul dintre turiștii dispăruți a reușit să sune vineri seara la Serviciul Național de Urgențe 112 pentru a cere ajutor, însă din cauza vremii nefavorabile legătura s-a pierdut.

Ulterior, două echipaje de salvatori montani din județele Prahova și Dâmbovița au plecat în căutarea lor. La miezul nopții căutările au fost oprite, din cauza condițiilor meteo.

'Aseară, la ora 18,00, am fost anunțați prin 112 că un turist s-a rătăcit pe un traseu spre Vf. Omu. Legătura telefonică s-a întrerupt și nu a mai putut fi restabilită, astfel încât nu am putut afla prea multe amănunte despre locația acestuia. Echipa de prim-răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a plecat spre Vf. Omu. O a doua echipă a plecat de jos, pe Valea Cerbului. Ulterior am aflat că e vorba de două persoane rătăcite. La miezul nopții acțiunea de căutare a fost sistată, din cauza condițiilor meteo nefavorabile', este menționat într-o postare de pe pagina de facebook a Salvamont Prahova.



Căutările au fost reluate sâmbătă dimineață atât terestru, cât și aerian, cu ajutorul unei drone și elicopterului de la POA Brașov. La căutări au participat și cei de la Salvamont Dâmbovița și Jandarmeria Montană.



Un salvator montan prahovean, aflat în căutare cu snowmobilul, a găsit un bivuac în apropierea Mecetului Turcesc, realizând că persoanele rătăcite au înnoptat în acel loc.



'Colegii de la Dâmbovița ne-au confirmat ulterior că cei doi au coborât în Padina, unde aveau autoturismele. S-a terminat cu bine, dar lucrurile puteau lua o întorsătură nefavorabilă celor doi. Reamintim faptul că toate traseele turistice spre Vf. Omu sunt declarate închise în sezonul de iarnă', transmit cei de la Salvamont Prahova.