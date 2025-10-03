x close
Doi turiști blocați în zăpadă, salvați de echipa Salvamont Brașov în Munții Bucegi

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   22:45
Doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului mare de zăpadă. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lor, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie.

O acțiune de salvare este în desfășurare în Munții Bucegi, în zona Poiana Prepeleac, unde doi turiști au cerut ajutor după ce au pierdut traseul turistic.

Din cauza stratului de zăpadă de peste 50 de centimetri, aceștia nu au mai reușit să înainteze și s-au epuizat.

Echipa de prim răspuns a formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, se deplasează de urgență către locul indicat pentru a-i recupera.

Potrivit salvatorilor, cei doi turiști sunt într-o stare de oboseală accentuată și prezintă risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute din zonă.

Operațiunea este în curs, iar salvamontiștii încearcă să ajungă cât mai rapid la persoanele aflate în dificultate.

