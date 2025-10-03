Doi turiști blocați în zăpadă, salvați de echipa Salvamont Brașov în Munții Bucegi

O acțiune de salvare este în desfășurare în Munții Bucegi, în zona Poiana Prepeleac, unde doi turiști au cerut ajutor după ce au pierdut traseul turistic.

Din cauza stratului de zăpadă de peste 50 de centimetri, aceștia nu au mai reușit să înainteze și s-au epuizat.

Echipa de prim răspuns a formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, se deplasează de urgență către locul indicat pentru a-i recupera.

Potrivit salvatorilor, cei doi turiști sunt într-o stare de oboseală accentuată și prezintă risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute din zonă.

Operațiunea este în curs, iar salvamontiștii încearcă să ajungă cât mai rapid la persoanele aflate în dificultate.

(sursa: Mediafax)