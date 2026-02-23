Ultimatumul Primăriei Sectorului 1 către Romprest: Dezăpeziți străzile secundare

Străzile secundare din Sectorul 1 au termenul depășit

Primăria Sectorului 1 anunță că termenul maxim pentru deszăpezirea străzilor secundare (Urgența 2), stabilit prin Programul de Deszăpezire după ninsoarea din weekend, a fost depășit duminică, 22 februarie 2026, la ora 18:00. În această situație, primăria a dat un ultimatum firmei Romprest pentru a-și onora obligațiile contractuale pe care le are.

Circulația pe străzile secundare se face cu dificultate și nu există zone care pot fi declarate deszăpezite conform standardelor asumate de Romprest prin Programul de Deszăpezire, spune Primăria Sectorului 1. Pentru a recla situațiile cu care se confruntă pe străzile sectorului, primăria a anunțat înființarea unui call center-ul instituției.

“Call center-ul la care ne puteți apela completează toate aceste verificări și ne ajută să intervenim mai rapid, punctual, acolo unde situația rămâne problematică”, a transmis primăria.

Unde se primesc sesizările:

Dispecerat Poliția Locală Sector 1: 021.9540;

Serviciul Relații cu Cetățenii: 021.319.10.16 sau 021.319.10.13, interior 151;

Pe email, la adresa salubritate@primarias1.ro. PS1 roagă bucureștenii să atașeze imagini care să conțină coordonatele GPS, adresa/strada, precum și data și ora efectuării fotografiei.

Ce pot reclama bucureștenii

străzi secundare fără intervenție sau deszăpezite necorespunzător;

treceri de pietoni și colțuri de intersecții;

trotuare, în special pe traseele către școli și grădinițe;

accesul în unitățile de învățământ;

stații STB și zonele de urcare, coborâre din mijloacele de transport.

Informațiile de care au nevoie locuitorii sectrului pentru ca sesizarea să fie utilă sunt:

adresa exactă și reperele de acces;

număr de telefon de contact;

descriere scurtă și clară a situației, de exemplu utilaj absent, zăpadă bătătorită, gheață, trecere de pietoni incompletă, trotuar blocat, stație STB impracticabilă.

Sursa Poza – Primăria Sector 1