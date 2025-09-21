x close
Un bărbat a fost găsit mort în Delta Dunării

de Redacția Jurnalul    |    21 Sep 2025   •   19:53
Bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani, dispărut în Delta Dunării, zona Chilia Veche, a fost găsit mort, duminică seara.

Potrivit ISU Tulcea, bărbatul dispărut în zona Chilia Veche a fost identificat. Din păcate, bărbatul a fost găsit fără semne vitale.

Echipele specializate au făcut căutări în Delta Dunării, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a dispărut între localitățile Chilia Veche și Pariprava.

Două ambarcațiuni au fost dislocate în zonă: una a Pichetului de Pompieri Crișan, cu doi subofițeri, și alta a Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu trei scafandri și doi membri ai echipajului. Căutările s-au desfășurat la suprafața apei, pe maluri și în mediul subacvatic.

