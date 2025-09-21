Un bărbat a fost găsit mort în Delta Dunării

Potrivit ISU Tulcea, bărbatul dispărut în zona Chilia Veche a fost identificat. Din păcate, bărbatul a fost găsit fără semne vitale.

Echipele specializate au făcut căutări în Delta Dunării, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a dispărut între localitățile Chilia Veche și Pariprava.

Două ambarcațiuni au fost dislocate în zonă: una a Pichetului de Pompieri Crișan, cu doi subofițeri, și alta a Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu trei scafandri și doi membri ai echipajului. Căutările s-au desfășurat la suprafața apei, pe maluri și în mediul subacvatic.

(sursa: Mediafax)