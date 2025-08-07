Un bătrân a fost lovit mortal de tren în Caraș-Severin

IPJ Caraș-Severin anunță că joi, în jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe calea ferată, pe raza localității Bocșa, o persoană a fost lovită de tren.

În urma primelor verificări efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin-Postul de Poliție Transporturi Feroviare Reșița s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 76 ani a fost lovit de tren și a decedat.

Polițiștii fac o anchetă pentru a stabili cum s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)