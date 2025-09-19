Un copac s-a prăbușit peste un bărbat și l-a omorât, la Baia Mare

La acțiunea de salvare contracronometru a Salvamont Maramureș a fost prezent și echipajul SMURD care a reușit să urce până la persoana accidentată.

Bărbatul accidentat era inconștient, în stop cardiorespirator în urma loviturii cauzate de copacul prăbușit peste el.

Salvatorii montani au avut la dispoziție tot echipamentul de salvare, inclusiv un robot de resuscitare și defibrilator. Odată ajunși la persoana accidentată, salvatorii au făcut manevrele care se impun în astfel de cazuri, însă din păcate bărbatul de 39 de ani suferise leziuni incompatibile cu viața.

Trupul bărbatului va fi coborât de salvamontișți și va fi predat echipajului de la Institutul de Medicină Legală.

(sursa: Mediafax)