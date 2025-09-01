Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Un șofer a murit la Recea după ce a sărit cu mașina în șanț și s-a răsturnat Un șofer a murit la Recea după ce a sărit cu mașina în șanț și s-a răsturnat

Un grav accident de circulație a avut loc luni dimineață pe raza localității Recea, județul Mehedinți, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Șoferul autoturismul a murit.