x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un șofer a murit la Recea după ce a sărit cu mașina în șanț și s-a răsturnat

Un șofer a murit la Recea după ce a sărit cu mașina în șanț și s-a răsturnat

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   09:10
Un șofer a murit la Recea după ce a sărit cu mașina în șanț și s-a răsturnat

Un grav accident de circulație a avut loc luni dimineață pe raza localității Recea, județul Mehedinți, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Șoferul autoturismul a murit.

La fața locului au intervenit două echipaje ale Stației de Pompieri Vânju Mare, cu autospecială de stingere și ambulanță SMURD, iar în sprijin a fost direcționată și o ambulanță SAJ.

Medicul echipajului SAJ a constatat decesul singurei persoane implicate în accident.

Autoritățile recomandă prudență sporită în zonă, iar polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii tragediei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Accident mortal
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri