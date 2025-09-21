x close
Un șofer beat a facut praf refugiul de tramvai, un stâlp și gardul unei case, în București

de Redacția Jurnalul    |    21 Sep 2025   •   09:01
O mașină condusă de un șofer beat a lovit un refugiu de tramvai și apoi a fost proiectată într-un stâlp și un gard. Șoferul a ajuns la spital.

Duminică, în jurul orei 6:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un accident de circulație care a avut loc pe Șoseaua Chitilei din Sectorul 6.

Potrivit polițiștilor „din primele informații, un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus o mașină pe Șoseaua Chitilei dinspre Bulevardul Bucureștii Noi către DNCB, iar în dreptul imobilului cu numărul 136 a lovit refugiul de tramvai fiind proiectată într-un stâlp de iluminat și în gardul unei unități comerciale.”

Șoferul este rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. El a fost testat pentru a se stabili dacă a consumat alcool, rezultatul indicat fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În zonă, traficul rutier se desfășură sub îndrumarea polițiștilor.

(sursa: Mediafax)

