Urs, filmat pe o stradă dintr-o localitate din județul Alba

Potrivit Jandarmeriei Alba, prezența ursului în localitatea Sântimbru, în apropierea primariei, a fost semnalată printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba.

De asemenea, ISU Alba a emis un mesaj Ro-Alert.

La fața locului, ursul nu a mai fost găsit.

Jandarmii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului.

(sursa: Mediafax)