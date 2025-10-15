x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Oct 2025   •   08:58
Urs, filmat pe o stradă dintr-o localitate din județul Alba
Sursa foto: Hepta

Jandarmii din județul Alba au intervenit în noaptea de marți spre miercuri în localitatea Sântimbru, unde un urs a fost filmat pe o stradă din apropierea primăriei.

Potrivit Jandarmeriei Alba, prezența ursului în localitatea Sântimbru, în apropierea primariei, a fost semnalată printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba.

De asemenea, ISU Alba a emis un mesaj Ro-Alert.

La fața locului, ursul nu a mai fost găsit.

Jandarmii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: urs filmare alba
