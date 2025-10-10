x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Urs lângă o școală din Neamț

Urs lângă o școală din Neamț

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   08:23
Urs lângă o școală din Neamț

Autoritățile au emis mesaj RO Alert după ce un urs a ajuns în zona școlii dintr-o localitate din județul Neamț.

ISU Neamț anunță că vineri dimineață a fost semnalata prezenta unui urs în localitatea Oantu, comuna Pângărați, în zona Școlii. Ca urmare a fost transmis mesaj RO Alert.

Situații asemănătoare s-au produs și în noaptea de joi spre vineri. Un urs a ajuns în localitatea Agarcia și altul a fost văzut în Biaz Chei.

În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alerta urs
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri