Urs lângă o școală din Neamț

ISU Neamț anunță că vineri dimineață a fost semnalata prezenta unui urs în localitatea Oantu, comuna Pângărați, în zona Școlii. Ca urmare a fost transmis mesaj RO Alert.

Situații asemănătoare s-au produs și în noaptea de joi spre vineri. Un urs a ajuns în localitatea Agarcia și altul a fost văzut în Biaz Chei.

În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.

(sursa: Mediafax)