Urs lângă o școală din Neamț

Cercetătorii au descoperit aur stocat în acele de molid. Țara unde cresc acești copaci este cel mai mare producător de aur din Europa
ISU Neamț anunță că vineri dimineață a fost semnalata prezenta unui urs în localitatea Oantu, comuna Pângărați, în zona Școlii. Ca urmare a fost transmis mesaj RO Alert.
Situații asemănătoare s-au produs și în noaptea de joi spre vineri. Un urs a ajuns în localitatea Agarcia și altul a fost văzut în Biaz Chei.
În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro