Vijeliile fac victime în Moldova: Doi oameni la spital, striviți de copaci și bucăți de acoperiș smulse de vânt

ISU Vaslui anunță că elemente de acoperiș au căzut peste o persoană în municipiul Huși. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și 8 militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Victima inconștientă, în stop cardio-respirator.

Potrivit ISU Iași, pompierii au intervenit în orașul Târgu Frumos, unde, pe fondul vântului puternic, o creangă s-a rupt și, în cădere, a lovit un pieton. Victima este un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Acesta a fost evaluat medical la fața locului de echipajul de prim-ajutor calificat, iar ulterior a fost transportat la spital, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral.

În județul Iași, se mai intervine în Pașcani, Hârlău și Pârcovaci, unde bucăți din acoperișuri sau copaci au fost doborâți de vânt.

Și în Piatra Neamț, mai mulțo copaci au căzut pe șosele.

În județul Botoșani, în orașul Săveni, un copac rupt de vânt a căzut pe partea carosabilă, blocând circulația pe sensul de mers Săveni – Botoșani.

În municipiul Botoșani, pe strada Calea Națională, mai multe elemente de construcție desprinse din acoperișul unui bloc au căzut peste două autoturisme, pe partea carosabilă și pe trotuare.

România se află duminică sub avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vânt.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹