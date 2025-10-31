Viteza face ravagii! Cu mașina, într-un pârâu din Maramureș

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 02.25, pe strada Făget, din Sighetu Marmației, județul Maramureș.

În cadrul cercetărilor efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 52 de ani, care conducea o autoutilitară, nu a adaptat viteza şi într-o curbă a părăsit partea carosabilă prin dreapta, a distrus balustrada podului peste pârâul Ronișoara și s-a răsturnat lângă albia pârâului.

În urma impactului, șoferul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)