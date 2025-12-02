x close
Zeci de persoane au ieșit dintr-o clădire din Târgu Mureș după ce a luat foc un server

de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   08:53
Sursa foto: Hepta/Incendiu

Zeci de persoane au ieșit, marți dimineața, dintr-o clădire din Târgu Mureș din cauza unui incendiu produs la un server.

Pompierii din cadrul ISU Mureș au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la un echipament electric (server) într-o clădire de pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș.

La fața locului acționează Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

Incendiul este localizat într-o cameră tehnică.

Echipajele intervin pentru lichidarea focarului și evacuarea fumului.

Aproximativ 35 de persoane s-au autoevacuat în condiții de siguranță.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: server luat foc targu mures
