Zeci de persoane au ieșit dintr-o clădire din Târgu Mureș după ce a luat foc un server

Pompierii din cadrul ISU Mureș au fost solicitați să intervină la un incendiu produs la un echipament electric (server) într-o clădire de pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș.
La fața locului acționează Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.
Incendiul este localizat într-o cameră tehnică.
Echipajele intervin pentru lichidarea focarului și evacuarea fumului.
Aproximativ 35 de persoane s-au autoevacuat în condiții de siguranță.
(sursa: Mediafax)
