200.000 de prezervative contrafăcute, depistate în România și în alte două țări

Peste 200 000 de prezervative provenite din China — declarate în mod fals ca jucării — au ocolit cerințele de calitate ale Uniunii Europene, expunând consumatorii la riscul de infecții cu transmitere sexuală, sarcini neplanificate și substanțe chimice și materiale periculoase, potrivit Euronews.

În Europa, prezervativele sunt clasificate ca dispozitive medicale și trebuie să respecte standarde stricte de sănătate și siguranță, inclusiv controale privind contaminarea microbiană, biocompatibilitatea, rezistența la scurgeri, dimensiunile, dar și durata de valabilitate sau stabilitatea acestora.

Produsele contrafăcute din China au ocolit aceste cerințe, potrivit sursei citate.

„Prezervativele contrafăcute sunt periculoase. Acestea nu sunt testate, nu sunt controlate și nu sunt sigure”, a declarat Petr Klement, șeful agenției europene de combatere a fraudei, într-un comunicat de presă.

Prezervativele contrafăcute, evaluate la peste 200.000 de euro, au fost confiscate în România, Serbia și Spania.

Acestea erau vândute în Europa folosind numele și logo-ul unei mărci cunoscute, potrivit agenției europene de combatere a fraudei.

Agenția nu a dezvăluit numele mărcii, locul în care au fost vândute produsele sau câte dintre cele peste 200.000 de prezervative au ajuns la consumatori. Agenția nu a răspuns la solicitarea de clarificări adresată de Euronews Health înainte de publicare.

În colaborare cu autoritățile chineze, agenția europeană a identificat exportatorul din spatele transporturilor, dar nu a dezvăluit identitatea acestuia.

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(sursa: Mediafax)