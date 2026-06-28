Pompierii români vor interveni pentru stingerea incendiilor de vegetație în Franța

În perioada 1–31 iulie 2026, IGSU participă cu un modul național specializat de stingere a incendiilor de pădure la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar.

Pompierii români vor participa la misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței, în zonele stabilite de autoritățile partenere, în funcție de evoluția situației operative.

Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început sâmbătă deplasarea spre Franța.

Tehnica de intervenție include trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure (3.000 l), o cisternă de 30.000 l, o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o autospecială de primă intervenție și comandă, o aeronavă fără pilot (dronă), o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz și un container de suport logistic pentru intervențiile la incendii de pădure.

IGSU anunță că rotirea efectivelor este planificată pentru data de 16 iulie, urmând ca alți 40 de pompieri să înlocuiască personalul.

Programul de asistenţă este finanțat de UE și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuți.

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(sursa: Mediafax)