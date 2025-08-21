51 de pompieri români au plecat în Spania pentru a lupta cu incendiile de pădure

Pompierii români care fac parte din modulul specializat în stingerea incendiilor de pădure au plecat joi dimineață, la ora 06:00, de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, misiunea lor se desfășoară în Regatul Spaniei, în regiunea Galicia, lângă provincia Ourense, unde incendiile de vegetație au provocat pagube întinse.

Decizia de mobilizare a fost luată după ce Spania a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul numărului mare de incendii care afectează țara.

România se alătură astfel altor state membre, precum Franța, Germania, Cehia și Slovacia, care au trimis echipe de intervenție.

Modulul românesc va acționa în Galicia împreună cu pompieri din Finlanda.

(sursa: Mediafax)