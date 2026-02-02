6.000 de porci eliminați din cauza pestei porcine africane la o fermă din județul Arad

Focarul depistat la începutul lunii s-a extins rapid. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, ferma este organizată pe sectoare, iar intervenția a fost necesară inițial pentru 1500 de animale. Din cauza răspândirii virusului a fost necesară eliminarea și celorlalți porci, respectiv aproximativ 4.500 de capete.

Cadavrele au fost îngropate în perimetrul fermei cu respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate. Autoritățile au instituit măsuri speciale de control în comuna Cermei și în localitățile din jur. Ferma nu va putea relua activitatea decât după expirarea perioadei de 30 de zile de supraveghere special.