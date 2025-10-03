86 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov, din cauza vântului puternic

ISU București-Ilfov anunță că vineri, pe durata codului portocaliu de intensificări puternice ale vântului, între orele 6.00 și 10.00, pompierii au avut 86 de intervenții în București și Ilfov.

76 dintre acestea au fost îm București, din care 60 îndepărtarea unor copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

În Ilfov s-a intervenit în 5 cazuri pentru copaci căzuți, în 3 pentru elemente de construcție desprinse și în două pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate două autoturisme.

De joi seara, de la ora 20.00, până vineri, la ora 23.00, Bucureștiul și Ilfovul sunt, alături de alte județe, sub avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului.

(sursa: Mediafax)