Aproape 9.000 de BMW-uri, rechemate urgent în service, în România. Defecțiunea poate provoca incendii

Modelele vizate au fost fabricate între 2017 și 2020 și se numără printre cele mai vândute pe piața locală. Oficialii BMW recomandă proprietarilor să evite parcările subterane sau locurile prea apropiate de clădiri până la remedierea problemei.

„Este o problemă de fabricație la piesa respectivă. Din păcate, nu putem verifica toate mașinile importate second-hand dacă nu trec prin rețeaua noastră de dealeri”, a declarat Alexandru Șeremet, PR BMW, potrivit Observatornews.ro.

Cum verifici dacă mașina ta este afectată

Șoferii vor primi notificări pe bordul mașinii sau pot face verificarea online:

Accesează site-ul oficial BMW , secțiunea dedicată campaniilor de rechemare

Introdu seria de șasiu (VIN)

Sistemul îți va afișa dacă autoturismul este inclus în lotul cu probleme

Înlocuirea piesei este gratuită și durează maximum două ore.

Reacția șoferilor

Unii conducători auto consideră măsura necesară:

„E bine că s-au sesizat ca să rezolve problema.”

Alții atrag atenția asupra riscului pentru siguranță:

„Dacă ne pune viața în pericol, e o problemă mare. Am mai participat la campanii de rechemare și totul s-a desfășurat corect.”

BMW este una dintre cele mai populare mărci din România, cu peste 500.000 de mașini aflate în circulație. Nu este prima campanie de rechemare de acest tip: Dacia și Toyota au avut probleme similare în trecut, iar în urmă cu trei luni, Registrul Auto Român a rechemat în service peste 100.000 de mașini de la 26 de producători pentru verificări la airbag-uri.