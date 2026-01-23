A mai murit o victimă a exploziei din Rahova

Între timp, ancheta penală este extinsă, procurorii vizând noi posibile responsabilități.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, urmărirea penală a fost extinsă atât față de Rețele Electrice România, operatorul de distribuție a energiei electrice din zonă, cât și față de un agent de intervenție al companiei Distrigaz, scrie Agerpres.

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, în Sectorul 5 al Capitalei. Conform datelor oficiale, urmările dezastrului sunt dramatice: patru persoane decedate, șapte persoane rănite, 54 de apartamente distruse sau grav avariate, precum și 36 de autoturisme distruse ori degradate.

Prin ordonanța emisă la data de 20 ianuarie 2026, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, atât față de o persoană juridică, cât și față de o persoană fizică.

Suspiciuni grave privind rețeaua electrică

În cazul companiei Rețele Electrice România, anchetatorii susțin că, din momentul preluării în anul 2023 a rețelei de distribuție din proximitatea imobilului și până la data exploziei, operatorul nu și-ar fi îndeplinit corespunzător obligațiile legale de monitorizare și exploatare în siguranță a rețelei electrice, scrie observatornews.ro.

Potrivit procurorilor, un defect apărut pe rețeaua electrică ar fi dus la perforarea conductei de gaze, fapt ce a permis acumularea gazelor în imobil și, în final, producerea exploziei.

Agent Distrigaz, acuzat de intervenție necorespunzătoare

Ancheta vizează și un agent de intervenție din cadrul Distrigaz, care ar fi acționat cu neglijență în timpul unei intervenții de urgență anterioare exploziei. Procurorii susțin că acesta nu a identificat corect tipul defectului, a efectuat verificări superficiale și nu a aplicat măsurile de siguranță prevăzute de procedurile interne.

Prin aceste omisiuni, spun anchetatorii, starea de pericol a fost menținută, permițând acumularea de gaze și declanșarea exploziei din 17 octombrie 2025.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii analizează în continuare lanțul de responsabilități care ar fi contribuit la producerea tragediei din Rahova.