A0, blocată: Accident cu un camion la Jilava. Sunt scurgeri de carburant pe carosabil

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   07:35
Sursa foto: Arhiva Jurnalul/Nu sunt persoane rănite

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață la Jilava, la intrarea pe A0. Un camion a rămas blocat pe șosea și pe carosabil a curs combustibil. Prin zonă nu trece nicio mașină.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că miercuri dimineață traficul rutier este oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura București în județul Ilfov. Un tir care transporta grâu a acroșat glisiera și a rămas imobilizat pe șosea, anunță polițiștii.

Nu sunt persoane rănite. În schimb sunt scurgeri de carburant din rezervor pe carosabil. Traficul rutier este restricționat total pe breteaua de acces către A0, valorile de trafic fiind în creștere.

Miercuri dimineață este aglomerație și „pe drumurile care converg spre București: DN1 Otopeni, DN7 Chitila, DN 1A Mogoșoaia și A1 București-Pitești, începând din localitatea Chiajna”.

În schimb, pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu, circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație, a precizat Infotrafic.

(sursa: Mediafax)

