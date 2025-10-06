Situație absurdă la Iași: medicul care a emis avizul ilegal pentru Spitalul „Sfânta Maria”, numit șef interimar la DSP

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății arată că secția ATI unde s-au infectat cei șapte copii care au murit funcționa cu un aviz emis ilegal, întrucât nu existau chiuvete pentru personalul medical, așa cum cere legea.

Ironia tragică: cel care a semnat avizul ilegal, Liviu Stafie, a fost numit acum director interimar al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași, chiar după demiterea conducerii instituției în urma tragediei, scrie Observatornews.ro

„Avizul de funcționare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu existau chiuvete cu apă caldă și rece, conform prevederilor legale, necesare pentru spălarea și dezinfecția mâinilor personalului medical”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

ATI modernizat, dar fără chiuvete

Secția ATI a fost complet modernizată în 2023, în urma unei investiții de 138 de milioane de lei. În saloane există grupuri sanitare cu chiuvete, însă acestea sunt destinate exclusiv pacienților. Pentru personalul medical, în schimb, nu s-au prevăzut chiuvete, ci doar dozatoare de dezinfectant.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, afirmă că lipsa chiuvetelor nu a fost menționată în proiectul transmis spre avizare:

„Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm 12 chiuvete? Dacă ni s-ar fi cerut acest lucru, l-am fi făcut imediat.”

DSP evită răspunsurile

Ministerul Sănătății nu a oferit deocamdată explicații despre numirea lui Liviu Stafie la conducerea DSP. La rândul său, instituția locală a evitat contactul cu presa, amânând și, ulterior, anulând o conferință programată pentru a clarifica situația.

Consiliul Județean Iași a anunțat că așteaptă indicații de la Ministerul Sănătății pentru a instala chiuvetele lipsă în secția de terapie intensivă.

Situația ridică numeroase semne de întrebare: aceeași persoană care a girat neregulile ce au dus la o tragedie este acum pusă să verifice legalitatea altora.