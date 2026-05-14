Dumitru Prunariu, celebrat la Academia Română: 45 de ani de la zborul în spațiu

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   15:45
FOTO: Intact Images/ Cum marchează Academia Română momentul Prunariu

Academia Română a organizat joi o sesiune aniversară internațională dedicată împlinirii a 45 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic al unui român, eveniment desfășurat în onoarea cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu.

Manifestarea a reunit astronauți, specialiști și reprezentanți ai comunității internaționale de cercetare și explorare spațială, organizatorii subliniind contribuția României la programele spațiale internaționale.

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului a fost lansarea oficială a emisiunii filatelice „Cosmos 2026”, dedicată aniversării primului zbor cosmic românesc.

Manifestările continuă de la ora 16:00 în Aula Magna a Academia de Studii Economice din București, unde Dumitru-Dorin Prunariu și invitații evenimentului vor susține o conferință publică despre implicațiile explorării spațiale și importanța cooperării globale în dezvoltarea tehnologiilor spațiale.

Evenimentele aniversare vor continua vineri la Brașov, unde delegația va participa la întâlniri cu studenți și reprezentanți ai mediului academic la Universitatea Transilvania din Brașov și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă.

Cu această ocazie, la Academia Forțelor Aeriene va fi inaugurat un amfiteatru care va purta numele lui Dumitru-Dorin Prunariu.

Potrivit organizatorilor, acțiunile urmăresc stimularea interesului tinerilor pentru știință, tehnologie și domeniul aerospațial, prin dialog direct cu specialiști implicați în programe internaționale de explorare cosmică.

Dumitru-Dorin Prunariu este primul și singurul cosmonaut român care a zburat în spațiul cosmic, realizând această performanță pe 14 mai 1981 la bordul navei Soiuz 40.

