Microbuz cu opt români, prăbușit 10 metri într-o râpă în Austria. Cinci femei au ajuns la spital

Scene dramatice în Austria: un microbuz cu români s-a răsturnat într-o prăpastie, o femeie a fost transportată cu elicopterul

Un grav accident rutier s-a produs în Austria, în districtul Sankt Veit an der Glan, după ce un microbuz în care se aflau opt cetățeni români a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit aproximativ 10 metri pe un taluz abrupt. Vehiculul s-a răsturnat și s-a oprit pe plafon, iar cinci femei au fost rănite. Una dintre victime a avut nevoie de intervenția elicopterului medical, anunță 5min.at.

Accidentul s-a produs pe o șosea comunală

Accidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 20:00, pe un drum comunal din districtul Sankt Veit an der Glan, în landul austriac Carintia.

Potrivit autorităților locale, la volanul microbuzului se afla un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care circula din localitatea St. Kosmas către Brugga. În vehicul se mai aflau alți șapte cetățeni români.

Din motive care nu au fost încă stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul direcției imediat după o curbă la dreapta.

Microbuzul a căzut aproximativ 10 metri și s-a răsturnat

După ce a părăsit partea carosabilă, microbuzul s-a prăbușit pe un taluz abrupt, de aproximativ 10 metri, înainte de a se răsturna și de a rămâne imobilizat pe plafon.

Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca rănirea mai multor persoane aflate în interiorul vehiculului.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului și au acordat primul ajutor victimelor, în timp ce pompierii au asigurat zona și au sprijinit operațiunea de salvare.

Cinci femei au fost rănite

În urma accidentului, cinci dintre pasagere au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cea mai grav rănită este o femeie de naționalitate română, care a suferit leziuni de gravitate încă neprecizată. După stabilizarea la locul accidentului, aceasta a fost transportată cu elicopterul medical de urgență C11 la Spitalul de Traumatologie din Klagenfurt.

Alte patru femei au suferit răni ușoare și au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul din Friesach, unde au primit îngrijiri medicale.

Celelalte persoane aflate în microbuz au scăpat fără răni grave.

Testul de alcoolemie al șoferului a fost negativ

Poliția austriacă a efectuat un test de alcoolemie șoferului român în vârstă de 36 de ani.

Rezultatul a fost negativ, ceea ce înseamnă că bărbatul nu consumase alcool înainte de accident.

În prezent, autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care microbuzul a părăsit carosabilul. Deocamdată, cauza producerii accidentului nu este cunoscută.

Poliția din Austria desfășoară cercetări pentru a stabili dacă accidentul a fost provocat de o eroare umană, de viteza neadaptată la condițiile de drum sau de o eventuală defecțiune tehnică a microbuzului.