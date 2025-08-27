Accident grav la Bujoreni, Vâlcea: 7 răniți la spital, un copil în stop cardio-respirator

Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2 ani. Florin a ajuns să doarmă în stradă
Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, plus 3 ambulanțe SAJ.
Salvatorii au deconectat bateriile celor două autoturisme pentru a preveni incendiul.
Nu au existat persoane încarcerate.
Traficul pe acest drum național intens circulat a fost afectat.
Polițiștii cercetează cauzele accidentului.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro