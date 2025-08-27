Accident grav la Bujoreni, Vâlcea: 7 răniți la spital, un copil în stop cardio-respirator

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   08:53
Sursa foto: ISU Valcea

Două mașini s-au ciocnit violent miercuri dimineața pe DN 7 în localitatea Bujoreni, județul Vâlcea. Șapte persoane au ajuns la spital, printre care un copil aflat în stop cardio-respirator.

Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, plus 3 ambulanțe SAJ.

Salvatorii au deconectat bateriile celor două autoturisme pentru a preveni incendiul.

Nu au existat persoane încarcerate.

Traficul pe acest drum național intens circulat a fost afectat.

Polițiștii cercetează cauzele accidentului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident Vâlcea
