Accident mortal în Bulgaria: doi români au murit pe loc, al treilea este grav rănit

de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   22:14
Tragedie pe șoselele din Bulgaria. Doi români și-au pierdut viața, iar o femeie a fost grav rănită, în urma unui accident rutier produs duminică după-amiază între satele Vonesha Voda și Vaglevtsi, în regiunea Veliko Târnovo, relatează borbabg.com, citat de Mediafax.

Impact frontal și coliziune în lanț

Potrivit presei locale, trei mașini înmatriculate în România circulau în coloană pe Pasajul Republicii. Prima mașină a intrat în depășire, pe contrasens, și s-a izbit frontal de un camion. În urma impactului violent, a urmat o coliziune în lanț cu celelalte două autoturisme.

Bilanțul este tragic: un bărbat și o femeie au murit pe loc, iar o altă femeie a rămas cu ambele picioare rupte.

Intervenție dramatică a salvatorilor

Echipele de intervenție au fost nevoite să taie panourile metalice ale mașinilor distruse pentru a recupera trupurile celor doi români decedați și pentru a salva victima rănită, care a fost transportată de urgență la spital.

Trafic blocat în zonă

Drumul spre Hainboaz este complet blocat, traficul fiind deviat. Trenurile de marfă care tranzitează zona au fost, de asemenea, nevoite să staționeze.

Parchetul Districtual din Veliko Târnovo a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

