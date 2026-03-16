Refugiu de tramvai spulberat de trei mașini. Printre victime se află și minori

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 la ora 13:50 cu privire la producerea unui accident la intersecția Șoseaua Viilor cu strada Constantin Istrati. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au confirmat cele sesizate.

În urma impactului dintre cele trei autovehicule, unul dintre acestea a ricoșat în gardul de protecție al refugiului de tramvai. Mașina a surprins și accidentat trei persoane care așteptau să traverseze drumul.

În urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spital. Victimele sunt trei minori de 17 ani - două fete și un băiat -, precum și un bărbat de 46 de ani.

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind „zero".

În urma accidentului, au fost aplicate restricții de circulație pe Șoseaua Viilor, dinspre Piața Eroii Revoluției către strada Constantin Istrati. Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)