Accidentul feroviar din Spania: MAE verifică dacă sunt români printre victime

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba și a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate”, se arată în informarea emisă de MAE.

Autoritățile spaniole au transmis că procedurile de descarcerare și ancheta sunt în plină desfășurare, iar în acest moment nu pot fi furnizate informații despre victime, mai transmite MAE.

Ministerul a mai precizat că până în prezent, la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

„Reprezentanții oficiului consular mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente și sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară dacă situația va impune”, se mai arată în comunicat.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară apelând numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947 și +34 954 624 053. Pentru situații de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică seara în Adamuz, lângă Córdoba, în Spania. În urma accidentului, cel puțin 39 de persoane au murit și aproximativ 170 au fost rănite

(sursa: Mediafax)