Acord în Coaliție pe concedieri: câți bugetari pleacă acasă?

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord de principiu privind modul în care vor fi efectuate reducerile de personal în primării și ministere, potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN.

Decizia finală va fi anunțată odată cu asumarea noului pachet de măsuri economice pregătit de PSD, menit să sprijine relansarea economiei.

Concedieri de 10% în primării

Conform surselor din coaliție, în primării urmează să fie concediați aproximativ 10% dintre angajați.

Primarii vor avea libertatea de a decide local modul în care se fac reducerile — în unele administrații, numărul disponibilizărilor ar putea fi mai mare, iar în altele, unde personalul este deja redus, economiile vor fi realizate prin alte metode, precum tăierea cheltuielilor.

Restructurări similare în ministere

În ceea ce privește ministerele, liderii coaliției au analizat două variante:

O reducere de 20% a personalului, justificată de numărul mare de angajați față de administrațiile locale;

O reducere de 10%, identică cu cea aplicată în primării.

Potrivit acelorași surse, varianta finală agreată este cea de-a doua — o reducere de 10% a numărului de funcționari publici din ministere.

Citește pe Antena3.ro Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni

Și în acest caz, miniștrii vor avea libertate de decizie în reorganizarea schemelor de personal și în stabilirea cheltuielilor care urmează să fie tăiate.

Pachetul complet, prezentat în perioada următoare

Coaliția urmează să prezinte oficial întregul pachet de măsuri în următoarea perioadă, odată cu asumarea acestuia în Parlament.

Scopul declarat al modificărilor este reducerea cheltuielilor bugetare și optimizarea aparatului administrativ, fără a afecta funcțiile esențiale ale statului.