Acuzații incendiare: 10 copii ar fi murit la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, din cauza infecțiilor nosocomiale

de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   11:31
Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași ar fi murit zece copii în urma unor focare de infecții nosocomiale, și nu șapte, așa cum s-a anunțat oficial, și anunță plângere penală împotriva conducerii unității medicale.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a acuzat că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași ar fi murit zece copii din cauza infecțiilor nosocomiale, și nu șapte, așa cum a fost raportat oficial.

„Avem acolo zece copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu șapte. Din luna iunie am mai avut un focar acolo de Klebsiella, o bacterie foarte puternică, foarte toxică, care a luat viața altor copii”, a declarat Ungureanu.

Acesta a criticat conducerea unității medicale, afirmând că persoane aflate în funcții de decizie au fost promovate în ciuda problemelor grave semnalate.

„Mor niște copii în condiții suspecte pe secția ATI și directorul medical este premiat să fie manager. După ce mai mor încă șapte copii, aceeași doamnă este repusă în funcția de director medical”, a subliniat parlamentarul.

Ungureanu a anunțat că joi dimineață va depune o plângere penală împotriva conducerii spitalului „Sfânta Maria”, invocând „grave fapte de abuz în serviciu” documentate într-un raport al Curții de Conturi din decembrie 2024.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: spitalul sfanta maria iasi moarte copii
