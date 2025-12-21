AFM trimite bani pentru garduri electrice anti-animale sălbatice către 1.000 de persoane

Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, încă 1.000 de persoane fizice au fost incluse pe lista beneficiarilor după simplificarea procedurilor administrative. Programul pentru finanțarea instalării gardurilor electrice a fost lansat în 2023, dar din cauza birocrației el s-a derulat cu mare greutate.

Până acum aproximativ 1.500 de dosare au fost analizate, însă Guvernul promite accelerarea decontărilor odată cu implementarea unui noul mecanism prin care se renunță la semnarea individuală a contractelor de finanțare. Sistemul de decontare este similar celui utilizat în programele Rabla. Fondurile sunt transferate direct în conturile beneficiarilor după prezentarea documentelor de achiziție pentru gardurile electrice.

Tanczos Barna a subliniat că aceste sisteme de protecție reprezintă o soluție eficientă pentru reducerea conflictelor dintre oameni și animale sălbatice, mai ales în comunitățile rurale expuse riscului atacurilor.

Persoanele fizice pot primi până la 15.000 de lei pentru achiziția și montarea gardurilor electrice.