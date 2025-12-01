Daily Mail: Adolescent britanic dispărut în Bucegi după un apel disperat la 112. Cursă contracronometru

Condițiile meteo dificile și zăpada abundentă complică intervenția salvatorilor. Echipele Salvamont au folosit elicopter și drone pentru intervenție. Ministerul de Interne a trimis pentru prima dată un elicopter Black hawk în zonă.

Salvatorii din România continuă căutările disperate ale unui adolescent britanic dispărut în Munții Bucegi, după ce tânărul a sunat la 112 cerând ajutor, declarând că este epuizat și suferă de hipotermie.

Mama sa, Jo Smyth, a ajuns deja în România pentru a fi alături de echipele de intervenție și a sprijini căutările. Alertă pentru fiul ei, George, de 18 ani, a fost emisă pe 28 noiembrie de Salvamont Brașov, însoțită de fotografia adolescentului, potrivit Daily Mail. Autoritățile au solicitat publicului orice informație relevantă.

George a dispărut în seara zilei de 23 noiembrie, iar căutările zilnice au fost îngreunate de vremea periculoasă și zăpada abundentă. Echipele de salvare au declarat că familia tânărului a insistat ca poza acestuia să fie distribuită public pentru a genera noi piste.

Potrivit informațiilor disponibile, adolescentul a plecat duminica dimineața din Poiana Brașov, având intenția de a ajunge în satul Bran, faimos pentru Castelul Bran, presupusa reședință a lui Dracula. George a reușit să ajungă în Valea Țigănești, de unde a contactat serviciul de urgență 112, cerând ajutor din cauza epuizării și hipotermiei.

Salvamont Brașov a precizat că purta jacheta din fotografia distribuită public. Oricine îl vede sau deține informații poate contacta imediat Salvamont sau cea mai apropiată secție de poliție.

Apelul de urgență a fost făcut duminica seara, când adolescentul era deja în stare avansată de epuizare și hipotermie. Căutările au continuat toată noaptea fără rezultat. Telefonul său a fost localizat ulterior de părinți, care au fost șocați de locația exactă a apelului, aflată la peste 2.000 metri altitudine.

Echipele de intervenție au găsit ulterior un rucsac cu echipament în zona indicată de George, dar fără alte urme ale tânărului. Mama adolescentului a declarat: „A plecat de la facultatea lui din Marea Britaie duminică, fără să ne spună, ca să plece în drumeţie singur. Telefonul lui a avut ultima dată semnal într-o zonă izolată din munţi. A dat un apel cutremurător la 112 duminică seara. Echipele au ajuns la el în câteva ore. Rucsacul lui a fost găsit la aceeaşi locaţie de unde a sunat după ajutoare. Am zburat în România imediat şi încercăm să susţinem echipele de căutare aşa cum putem mai bine".

George plecase în drumeţie ca să macheze faptul că abia împlinise 18 ani. Tânărul era îmbrăcat într-o geacă subţire, aceeaşi din fotografiile publicate de autorităţi.

Operațiunea a fost grav afectată de condițiile dure de iarnă din Munții Bucegi, unde vântul rece, ceața și pantele instabile fac zona extrem de periculoasă, mai ales pentru un drumeț neechipat sau epuizat. Traseul Poiana Brașov – Bran trece prin păduri dense și porțiuni alpine abrupte, cu risc crescut de accidente.

Echipele Salvamont au folosit, pentru prima dată în operațiuni locale, un elicopter Black Hawk pentru a transporta rapid salvatorii în zone inaccesibile și un dronă cu cameră termică pentru a supraveghea traseul. Câinii de urmărire au reconstituit ruta lui George, însă fără rezultate suplimentare, potrivit Observator.

Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov, a declarat: "Salvatorii montani au parcurs iar presupusul traseu parcurs de tânăr, dar din păcate nu au putut să identifice noi elemente concludente"

Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.

Căutările vor continua în funcție de condițiile meteo și siguranța operațională, după o suspendare temporară din cauza riscului de avalanșă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹