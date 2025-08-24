Trafic rutier aglomerat la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu – Ruse

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Aug 2025   •   12:40
Infotrafic avertizează că duminică este aglomerație pe DN 5 Giurgiu – Ruse pe sensul de ieșire din România către Bulgaria.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu”.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, adaugă Infotrafic.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, autoritățile recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

• județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

• județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

• județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;

• județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

(sursa: Mediafax)

 

